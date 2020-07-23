HDP'li vekilden tepki çeken sözler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyaya yönelik kanun teklifini eleştirerek "Sosyal medyalarımızı artık bir göz takip etmeye çalışacak. Kabul edilecek bir durum değil. Sosyal medya yasasıyla özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorlar. Muhalefetin sesini kesmeye ve iktidarlarını bu şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar." şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğuna değinen Gergerlioğlu, "Türkiye'deki despotik anlayışın boyunduruğu altına sosyal medya kurumlarını almak için sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması isteniyor. Eğer bu temsilcilik açılmazsa para cezası ve bant kısıtlama cezası getirilecek. Bu, Twitter'a, Youtube'a, sosyal medya organlarına girememeniz anlamına gelecek. Zaten yasakçı bir ortamdaydık. 408 bin web sitesinin, 130 bin URL'nin, 7 bin Twitter hesabının yasaklı olduğu bir ülkeden bahsediyoruz." iddialarında bulundu.

Osman Kavala'yı savundu!

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın bir sivil toplum aktivisti olduğunu iddia ederek, "Kavala bu haksız hukuksuz tutukluluktan kurtulsun diye haykırıyoruz." diye tepki çeken sözler sarf etti.