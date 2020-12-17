HDP'li vekilden skandal sözler: Teröristlerin cenazelerine gitmeye devam edeceğiz

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında bir araya gelen TBMM Genel Kurulu'nda terörist cenazesi gerginliği yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kürsüde terörist cenazelerine gitmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarında ülkenin yarıdan fazlasının terörist ilan edildiğini iddia eden HDP'li vekil, öldükten sonra ölenin hükmünün kalktığına inandıklarının altını çizdi.

"Dağa gidenin acısını paylaşacağız"

Ölen terörist olsa da cenazeye gideceklerine vurgu yapan Beştaş, "Şimdi biz bu kürsüden defalarca öyledik. Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun, asker, polis, dağa giden ya da sivil bir insan kim olursa olsun..." dedi.

"Biz bütün cenazelere gidiyoruz"

Suçun şahsiliğini öne süren HDP'li vekil, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Siz, sizin iktidarınızda cenazeyle, definle, mezarla uğraşan bir parti olma ünvanını aldınız. Bu nedenle Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını terörist ilan ederek ve bu cenazeye gidenleri suçlu addederek, kendi suçunuzu örtemezsiniz.

Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz. Onlar evlatlarını kaybetmişse o anne ve babanın suçu yoktur. Bir suç varsa ölenin kimlğinde, suç ve cezalar şahsidir. Sizi hukuken düşünmeye davet ediyorum.

İnsancıl hukukla düşünmeye davet ediyorum. Bir ülkenin yarısını ötekileştirerek suçlu gösterek hiç kimse amacına ulaşamaz. Sizi aklı selime davet ediyorum."

"Yarası olan gocunur"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, terörist cenazeleriyle ilgili ortaya konuşulan sözlerin HDP tarafından cevaplanmasına, "Yarası olan gocunur." sözleriyle karşılık verdi. Kürsüye çıkan Akbaşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalara dikkat çekmesinin ardından HDP'ye çok sert eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun terörist cenazesi yaklaşımı

Akbaşoğlu, "Teröristlerin cenazesine katılmayın diye geçen hafta açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını da hatırlatmak isterim. Kendi milletvekilleriyle ilgili böyle bir yaklaşımda bulunmuştu.

Bu konuda sayın HDP Grup Başkanvekili onunla ilgili bir şey söylemedi ancak AK Parti Grubunu ilzam edici yaklaşımlarda bulundu.

"Hiçbir milletvekili terörist cenazesinde boy gösteremez"

Şunu ifade etmek isterim. Teröristlerin cenazesine asla ve kat'a hiçbir milletvekilinin katılmaması lazım gelir. Bu millete, bu devlete saygının ve mağdurların hakkı bunu gerektirir.

Hiçbir şekilde, hiçbir milletvekili bir teröristin cenazesinde boy gösteremez. Bu mazur görülemez ve gösterilemez.

Teröristlerin anne babasıyla ilgili bazı yaklaşımlarda bulundunuz. Evet şu suçların şahsiliği genel hukuk kaidesidir. Başka bir şekilde anne babalarla ilgili taziyede bulunmanızı engelleyecek bir düzenleme söz konusu değil.

Ancak teröristlerin cenazesine katılarak bir şova dönüştürme, hiçbir milletvekilinin harcı değildir. Kabul edilemez." ifadelerini kullandı.