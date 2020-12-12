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Siyaset HDP'li vekilden fıkra gibi açıklama: HDP ülkeyi bölmek isteyen parti değildir
Siyaset

HDP'li vekilden fıkra gibi açıklama: HDP ülkeyi bölmek isteyen parti değildir

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç TBMM'de yaptığı konuşmada, "HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir. Bütünlüğü ve birliği sağlamak isteyen bir partidir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:14:00 -

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, ortak vatan mücadelesi verdiklerini, bölücülük yapmadıklarını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada partisine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi. HDP'nin bölücülük peşinde olmadığını savunan Oluç, ortak vatan mücadelesi verdiklerini söyledi.

"HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir"

HDP'li Saruhan Oluç, şunları söyledi:

"Biz şunu defalarca söyledik. Biz demokrasi ve barış mücadelesi veriyoruz. Bu konuda kararlı tutumumuzu aynen sürdürüyoruz. HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir. Bütünlüğü ve birliği sağlamak isteyen bir partidir. Biz ortak vatan, demokratik cumhuriyet mücadelesi veriyoruz."

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Yorumlar

Kürşat

Ulan ...., yalan söyleyenin ......
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teoman

Hee hee inandık.. Dağlara kaçırdığınız adamlar çiçek toplamaya mı gitti.
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