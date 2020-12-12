HDP'li vekilden fıkra gibi açıklama: HDP ülkeyi bölmek isteyen parti değildir

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, ortak vatan mücadelesi verdiklerini, bölücülük yapmadıklarını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada partisine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi. HDP'nin bölücülük peşinde olmadığını savunan Oluç, ortak vatan mücadelesi verdiklerini söyledi.

"HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir"

HDP'li Saruhan Oluç, şunları söyledi:

"Biz şunu defalarca söyledik. Biz demokrasi ve barış mücadelesi veriyoruz. Bu konuda kararlı tutumumuzu aynen sürdürüyoruz. HDP, ülkeyi bölmek isteyen bir parti değildir. Bütünlüğü ve birliği sağlamak isteyen bir partidir. Biz ortak vatan, demokratik cumhuriyet mücadelesi veriyoruz."