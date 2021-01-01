HDP'li vekilden çirkin algı operasyonu! Yalanlama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü hesapların ve FETÖ'nün sesi olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı 'Bir lohusa anneyi daha gözaltına almak istiyorlar' haberini yalanladı.

Başsavcılık, şüpheli Hacer Yıldırım'ın 2019'dan beri FETÖ soruşturması kapsamında aranıyor olmasına rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediğini, gözaltına alınmadığını, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında iki farklı kullanıcı hesabına bağlı olarak ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Hacer Yıldırım hakkında 2019'da soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yakalanamayan Yıldırım'ın Bolu Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama emrine istinaden 2019'dan bu yana arandığı ifade edilen açıklamada, Keçiören'de bir hastanede 1 Ocak 2021 tarihinde gece 01.30 sıralarında doğum yapması üzerine yakalamalı şahıs olduğunun Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerine bildirilerek durumun Ankara nöbetçi Cumhuriyet Savcısına iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak şüphelinin, taburcu olduğunda gerekli işlemler için Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliğine teslim edilmesi talimatlarının verildiği, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca irtibata geçildiği ve yakalamalı şüphelinin taburcu olmasının akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağının bildirildiği, dolayısıyla şüpheli Hacer Yıldırım'ın yakalamalı olarak 2019 yılından bugüne kadar aranıyor olmasına rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediği, gözaltına alınmadığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.