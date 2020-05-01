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Gündem

HDP'li vekil, polislere saldıran Barış Atay'a övgüler dizdi

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza atarak polislere saldıran TKP Hatay Milletvekili Barış Atay için, "Kardeş, yoldaş, arkadaş" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:06:00 -
HDP'li vekil, polislere saldıran Barış Atay'a övgüler dizdi

yeniakit.com.tr Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza atarak polislere saldıran TKP Hatay Milletvekili Barış Atay için, "Kardeş, yoldaş, arkadaş" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağını ve emniyetin uyarılarını dinlemeyerek 1 Mayıs'ı istismar eden provokatörler Taksim'de olay çıkardı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yasakları dinlemeyerek kendini bilerek gözaltına aldırdı, TKP Hatay Milletvekili Barış Atay ise, çıkan arbedede grubu provoke ederek polislere saldırdı.

Bunun üzerine Twitter'dan Barış Atay'a arka çıkan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Barış Atay kardeş, yoldaş, arkadaş..." ifadelerinde bulundu.

İşte HDP'li vekilin o tweeti:

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