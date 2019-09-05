HDP'li vekil Nimetullah Erdoğmuş, eylem yapan aileleri suçladı

Murathan Seyitoğlu Ankara

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyarbakır eski Müftüsü ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan ve HDP önünde eylem yapan aileleri suçladı, PKK’ya ise toz kondurmadı. İşte HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile yaptığımız o röportaj:

Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylemlerini sürdürüyorlar. Ailelerin bu eylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ortada ‘kayyumdarbesi’ diye nitelendirdiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bunlar tesadüfi gelişmeler de değil. Belli ki üzerinde çok iyi çalışılmış. HDP il binası önünde zaman zaman bu tür şeylerin olması… Yeni bir gelişme, yepyeni bir durum olsaydı ben anlardım ama artık yarım asırlık bir mazisi olan bu bölgedeki gelişmeler, çatışmalar vesaire… ‘Dağagidennasıl gidiyor, gelen nasıl geliyor?’ bunların hiçbirisi bana göre ne devlet ne toplum nezdinde karanlığı olmayan, herkes tarafından bilinen şeylerdir. HDP üzerinden bu tür şeylerin organize edilmesi komikliği kendisi gösteriyor. Böyle bir şeyin şimdiye kadar olmadığı gerçeği zaten ortadadır. Onun için bir mizansen gibi düşünmek gerekir. Tabi aileler acılıdır yani. Bunu söylerken niyetlerini bağımsız olarak söylüyorum. Binlerce, on binlerce ailenin acısı var. Hem ülkenin batısından bakarsanız, hem doğusundan bakarsanız annelerin bu acısı ortaktır. Tabiki bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyor ama bu şekildeki girişimler çözüm getirmez.

Hacire Akar, bu eylem sonrasında oğluna kavuşmuş oldu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne giderek bu acılı analara destek olmayı düşünür müsünüz?

Yani tabi genel bir destek gerekiyor. Toplumsal bir destek gerekiyor. Şu anda diyelim ki; çocukları dağda olan ailelerin sorunları var. Bu genel bir sorundur. Sadece bir ailenin ızdırabı değil ki, toplumsal bir sorundur. Toplumsal bir sorun olmakla beraber, siyasi bir sorundur. Dolayısıyla da direkt iktidarları ve devleti ilgilendiren bir sorundur. Bu sorunu tartışmaya açarlarsa tabiki üzerimize düşen ne varsa kayıtsız, şartsız yerine getirmeye hazırız.

Eylemde bulunan aileler HDP’nin evlatlarını dağa kaçırdıklarını iddia ediyorlar. Ne dersiniz?

İtirazım sadece burada HDP üzerinden değil, ben bunun siyasal bir sorun olduğunu ülkemizin çok ciddi bir meselesi olduğunu kabul ediyorum. Bu ciddi meselede de iktidaran çok ciddi şekilde yaklaşmasını istiyorum.

Yaşanan bu sorunlardan birinci derecede PKK ve HDP sorumlu değil iktidar mı sorumlu diyorsunuz?

Genel bir sorundur….Diyorum ki, bu ülkenin bir sorunudur ve herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Devletin yapması gerekenler konusunda değerlendirmede bulunuyorsunuz doğal olarak ama bu sorunun esas faili olan PKK’ya yönelik bir eleştiri veya bir ‘silah bırakma’ çağrısında bulunmayı da düşündünüz mü?

Efendim…. Ya onun muhatabı, bu sorunun muhatabı ben değilim. İktidar çıkıp bu çağrısını yapsın, biz de iktidarın çağrısını destekleyelim. Keşke senin bu Münker, Nekir gibi sorunun cevabı çözüm olabilseydi ve bu ülkenin, bu toplumların, bu yolda, bu yöntemle gerçekten selamete, barışa kavuşacakları gerçeğine inanabilseydi. Bunlar tamamen altı doldurulmayan yani çok da böyle yapısal sorunu esas alarak…

Dünya PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor Nimetullah bey. HDP’li bir vekil olarak sizin PKK’ya bakışınız nedir?

Suçlamaya başladınız, beni yargılıyorsunuz. Biz, genel anlamda bu ülkenin huzuru ne de varsa…. Bak, sen bana Münker, Nekir sorusunu soruyorsun. Bundan sonra bir çözümün olmayacağı anlamını taşımaz. Varsın defalarca çözümsüzlük deneyimimiz olsun. Hatalar, yanlışlar, eksiklikler bulunsun. Bu ülkenin geleceği için bir çözümün olmayacağı anlamına gelmiyor.

Dünyanın terör örgütleri listesinde olan bir yapıya yönelik ‘PKK, bir terör örgütüdür’ demekten neden kaçınıyorsunuz?

Sizin sorunuzu ben eleştiriyorum, cevap vermekten kaçınmıyorum. Oturalım bunları beraber konuşalım. Ben niye dayatmana karşı bir cevap vermek zorunda kalayım ki... Bu bir dayatmadır. Kardeşim, kullandığın dil bir defa eleştirilmesi lazım. Sen, benimle bu şekilde diyaloğa geçersen bizim de bu şekilde cevap verme mecburiyetimiz var.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları için oturma eyleminde bulunan ailelerin yanına gidip bize ifade ettiğiniz bu sözleri söyleyebilir misiniz?

Onların beni beklediğini sanmıyorum. Partide onları muhatap alacağı yetkililer, Diyarbakır vekillerimiz var. O ailelerin benimle ilgili bir beklentilerinin olduğunu sanmıyorum. Onlar tarafından benim telefonum aranarak benimle görüşülmek istense ben gider evlerinde ziyaret ederim.

O ailelerden bir davet mi gereklidir? Gidip onların sorunlarını yerinde dinlemeniz, onlara destek vermeniz daha uygun olmaz mı?

Bırakın o aileleri, beni kabul ederse asker ailesine, polis ailesine giderim üzerime düşeni yaparım.

Bugüne kadar kaç asker ya da polis şehit ailesine gittiniz?

O zemin ve koşulları yok. Buyurun siz o koşulları hazırlayın ve bana deyin ki, ‘Bir aileyle görüştüm seni kabule hazırdır’ deyin, ben de geleyim.

Yıllarca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan bir milletvekili olarak bu koşulları hazırlamadınız, partiniz, danışmanlarınız hazırlamamış bu alt yapıyı, bir gazeteci olarak size alt yapıyı biz hazırlayacağız, öyle mi?

‘El ele verelim, beraber yapalım’ diyorum. Annelerden de benim adıma bir görüşme rızasını yoksa eğer o şekilde görüşme rızası varsa gidelim.