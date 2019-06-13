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HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Hendek olaylarını FETÖ, darbe yapmak için organize etti" itirafında bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 01:33
HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu

CHP ve İYİ Parti ile iş tutan eli kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Hendek olaylarını FETÖ, darbe yapmak için organize etti" itirafı sonrası gazeteci yazar Yakup Köse, "Mâdem FETÖ organize etti siz niye o hendeklere girdiniz Sayın Paylan?" diye sordu.

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt il merkezileri ile Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Silopi gibi ilçelerde hendek kazan PKK'lı teröristler Anadolu’nun doğu bölgesini işgal edilmeye çalışmıştı. ‘Özerklik’ ve ‘serhildan’ hayalleri, bölge halkının terör örgütüne destek vermemesiyle kazdıkları hendeklere gömülen PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın katıldığı canlı televizyon programında, “Hendek olaylarını FETÖ, darbe yapmak için organize etti” itirafında bulundu.

Paylan'ı bu itirafı sonrası Yakup Köse, şu ifadeleri kaleme aldı:

Paylan’ın sözleri bana, 15 Temmuz işgal teşebbüsünü gerçekleştiremeyen FETÖ ve CHP unsurlarının “15 Temmuz tiyatrodur” demelerini hatırlattı. Başarılı olsalardı ‘halk’ kazanmış olacaktı, başarılı olamayınca suçu ortaklarına atıyorlar.

Mâdem FETÖ organize etti siz niye o hendeklere girdiniz Sayın Paylan?

Sizi o hendeklere FETÖ’yle kim soktu Sayın Paylan?

Hendek terörüne destek vermeyen bölge halkını ‘işbirlikçilik’le suçlamıştınız, mezkûr programdaki sözlerinizle kimin kimlerle işbirliği yaptığı ortaya çıkmadı mı Sayın Paylan!

Hendek olaylarını FETÖ, darbe yapmak için organize etti” demeniz güzel bir itiraf Sayın Paylan, tıpkı Nihat Genç’in itirafı gibi. O da geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Ekrem İmamoğlu kazanırsa İSPARK’ı HDP’ye vereceğini, bunun da İstanbul’da binlerce Kandil terör üssü demek olduğunu, ayrıca elinde İmamoğlu hakkında belgeler olduğunu ama seçim öncesi İmamoğlu’nun aleyhine olacağından belgeleri açıklamayacağını itiraf etmişti. Sayın Genç, İmamoğlu’nu ayrıca FETÖ’ye karşı tavır almamakla da suçluyor ama yine de ona oy verilmesini söylüyor.

Görülüyor ki, 2015’te doğuda açılan ve içine tüm terör unsurlarını koyanlar yeni hendeği İstanbul’da açmışlar. İçine de, doğuda olduğu gibi sadece PKK ve FETÖ’yü değil, kendilerini ‘yurtsever’ diyenleri de koymuşlar!

23 Haziran sonrası İstanbul’daki hendekle ilgili bakalım kimlerden ne itiraflar gelecek, ömrü olan görür!

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 01:33
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Siirt
  4. Mardin
  5. İstanbul
  6. Diyarbakır
  7. Garo Paylan
  8. HDP
  9. PKK
  10. FETÖ

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