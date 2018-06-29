HDP'li vekil hakkında tahliye kararı
Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru sonuçlandı.29 Haziran 2018 Cuma 12:48
Afrin operasyonu sonrası halka sokak çağrısı yapan DTK Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Güven'in salıverilmesine karar verdi. Karar bugün açıklandı.
DTK Eş Başkanı Güven 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresi ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Güven, 24 Haziran’da yapılan seçimlerde HDP’den Hakkari Milletvekili seçildi.
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