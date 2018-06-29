HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

Afrin operasyonu sonrası halka sokak çağrısı yapan DTK Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Güven'in salıverilmesine karar verdi. Karar bugün açıklandı.

DTK Eş Başkanı Güven 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresi ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Güven, 24 Haziran’da yapılan seçimlerde HDP’den Hakkari Milletvekili seçildi.