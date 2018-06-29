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HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tahliye edilmesi için Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru sonuçlandı.

29 Haziran 2018 Cuma 12:48
HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

Afrin operasyonu sonrası halka sokak çağrısı yapan DTK Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanan Güven'in salıverilmesine karar verdi. Karar bugün açıklandı.

DTK Eş Başkanı Güven 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresi ardından 31 Ocak’ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Güven, 24 Haziran’da yapılan seçimlerde HDP’den Hakkari Milletvekili seçildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:48
  1. Hakkari
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı10 sa önce
    Adalete bak , yazıklar olsun.
  • LütfiLütfi9 sa önce
    OHAL İŞLİYOR MU O BÖLGEDE?
  • HACIHACI11 sa önce
    Ne ala.Terörden tutuklan vekil ol çık dışarı devam et.Böyle adaletin....
  • cihadcihad10 sa önce
    vekilllerden terörist girişimler neden vekil seçildi diye sonlandırılıyo anayasa nasıl bi yasa ki teröristi salıyo gardaşım mecliste terörist istemiyoruz bu kadar açık kapatın bitsin bu iş
  • halidhalid11 sa önce
    neden bunları neden salıyolar? daha önce mehmet atlan hainini de tahliye ettiler neden neden?
  • RuhiRuhi11 sa önce
    Sucluysa cezasini ceksinSuclu deyilse niye gözaltina aldiniz.Sonuclari artik bizde biliyoruz iki üc gün gözaltinda kaldigi zaman hemen niye bukadar iceride kaldi diye tereddüt ediyoruz.yani her olay tiyatrodan ibaret
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak9 sa önce
    türkiye ,her konumdaki boşlukları kullanan zalimler ve hainlerin cirit attığı,korkmadan suç işlediği bir ülke olmaktan çıkarılmalı.
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