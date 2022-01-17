HDP'li vekil böyle itiraf etti: Açıklamaları politik hesaplarla alakalı! Muhalefetin yaptıklarından dolayı rahatız

HDP Milletvekili Musa Piroğlu, katıldığı bir canlı yayında, kendileriyle görülmekten kaçınan ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin değiştiğini vurguladı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde ittifak kurduklarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Piroğlu, "İYİ Parti ve CHP'nin ne dediğiyle uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı. Dün yapılmayan işleri yapıyorlar, o nedenle rahatız." diye konuştu.

YouTube üzerinden yayın yapan İlk Bakış TV isimli kanalda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Musa Piroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kendilerini yok sayan' açıklamalarına değindi.

"Belediye seçimlerinin kazanılmasında temel unsur HDP'dir"

Akşener'in kreş temeli atma töreninde yaptığı, "İstanbul'u iki partiyle kazandık" çıkışının politik hesaplarla alakalı olduğunu ifade eden Piroğlu, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bir tavrımız vardı. Bu büyükşehirler CHP ya da başka partilerin yönetimine geçtiyse temel unsuru HDP'dir. Birilerinin ne dediği artık bizi çok ilgilendirmiyor." diye konuştu.

"Amacımız AK Parti iktidarını yıkmak"

Temel hedeflerinin AK Parti iktidarını 'yıkmak' olduğunu söyleyen Piroğlu, "HDP üstüne düşeni yapacak. Yerel seçimlerde de biz bu taktiği izledik. Biz birçok yerde belediye başkanlığına aday çıkarmadığımız için Millet İttifakı kazandı. Aday çıkardığımız hiçbir bölgede Millet İttifakı'ndan kimse seçim kazanamadı. Biz kimin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı." dedi.

"Muhalefet dün yapılmayan işleri yapıyor rahatız"

Millet İttifakı'nın son tahlilde nerede duracaklarına bakacaklarını ifade eden Piroğlu, "Gara operasyonlarında bir tezkere getirildi reddedildi. Suriye'ye operasyon yapılmak istendi CHP 'hayır' dedi. Bir dizi sembolik adımlar atıldı. Dün yapılmayan işler yapılıyor rahatız. İnanın bize atılan her adım bizim çabamızla atılıyor." ifadelerini kullandı.