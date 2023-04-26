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Gündem HDP’li teröristler evlat nöbetindeki babaya saldırdı!
Gündem

HDP’li teröristler evlat nöbetindeki babaya saldırdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-26 17:45:00 - 2023-04-26 17:52:58

Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi önünde evlat nöbeti tutan 57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan HDP'liler tarafından darp edildi. 20 yaşındaki oğlunun 5 Mayıs 2019'da dağa kaçırıldığı gerekçesiyle nöbet tutan Begdaş'a yaklaşık 15 kişilik HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi.

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