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Siyaset HDP'li Tan'dan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı!
Siyaset

HDP'li Tan'dan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı!

HDP eski milletvekili Altan Tan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak, 'İmamoğlu'na gülüyorum kendisi kazandı zannediyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 08:56:00 -
HDP'li Tan'dan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı!

Türkiye'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürüyor. Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek görüşmeleri için HDP'ye gidecek.

Ertelenen görüşme için geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ilginç bir ifade kullanarak "Neden ertelendiğini ev sahibi HDP'ye sorun" diye cevap vermişti.

Öte yandan HDP cephesinden de Altılı Koalisyon'a mesajlar ardı ardına verilmeye devam ediyor. HDP tam anlamıyla Altılı Koalisyon'a ağırlığını koymak adına tüm kozlarını oynuyor. Son olarak HDP eski milletvekili Altan Tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altan Tan, belediye seçimlerinin HDP seçmeni sayesinde kazanıldığını ilginç bir örnekle açıkladı.

"İmamoğlu seçimleri kendi kazandığını düşünüyor"

Tan, Ekrem İmamoğlu'nun bazı açıklamalarını gördüğünde güldüğünü söyledi. Tan'ın bu tepkisinin nedeni ise İmamoğlu'nun seçimleri kendi başarısıyla kazandığı yanılgısına kapılması.

Altan Tan, "Ekrem İmamoğlu'nu izlerken gülüyorum. Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor. Kimse onu tanımıyordu bile vatandaşlar tanımadan oy verdi" dedi.
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Yorumlar

Chp seçmeni

Chp 1923den bu güne kadar bu atana ve millete hayırlı bir iş yapmadı. Ama yinede seçimlerde bu partiye oy verenler var.

fetösavar

vatandaşlar tanımadan oy vermiş... harika bi ülke, harika bir seçim... sonra da trafikte maganda, kadın cinayeti, yan baktın....
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