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HDP’li Sezai Temelli ve CHP’li Aytuğ Atıcı İP ittifakı sonrası beraber poz verdi!

Siyaset kulislerinde ittifak görüşmeleri sürerken; birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken HDP’li Sezai Temelli ile CHP’li Aytuğ Atıcı’nın fotoğraflarının, HDP’nin sosyal medya hesabından paylaşılması, CHP-HDP ittifak görüşmesi olarak yorumlandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:38
HDP’li Sezai Temelli ve CHP’li Aytuğ Atıcı İP ittifakı sonrası beraber poz verdi!

CHP’li 15 milletvekilinin Türk siyasi tarihinin yüz karası hadiselerinden Güneş Motel olayını hatırlatır bir şekilde Meral Akşener liderliğindeki İP’e geçmelerinin akabinde HDP cephesinden de kulisleri hareketlendiren bir poz geldi.

HEM PARTİLERİ BENZİYOR HEM KENDİLERİ!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nde HDP Eş Genel Başkanı seçilen Sezai Temelli ile CHP'li vekil Aytuğ Atıcı'yı karıştırmış, CHP'nin HDP kongresinde gövde gösterisi yaptığını iddia etmişti.

HDP'nin paylaşımında ise, Sezai Temelli ile Aytuğ Atıcı'nın benzerliği ve sık sık karıştırılması ti'ye alındı...

İTTİFAK GÖRÜŞMESİ Mİ?

Paylaşımda, "Ayırt etmek bizce o kadar da zor değil. Soldaki Aytuğ Atıcı, sağdaki Sezai Temelli. Yoksa öyle değil miydi" denilerek, ironi yapıldı.

Fotoğraf, CHP ile HDP’nin ittifak görüşmesi olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:38
  1. hdp
  2. chp
  3. Meral Akşener

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