HDP'li Semra Güzel’le ilgili bomba iddia

Abdulkadir Selvi, PKK’lı terörist Volkan Bora ile 5 yıl önce çektirdiği fotoğraflar basına yansıdıktan sonra milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li Semra Güzel’in siyasi iltica yapacağını iddia etti. Adresinde bulunamayan Güzel'in, yasadışı yollardan yurtdışına çıktığının tahmin edildiğini söyleyen Selvi, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in PKK kampında “Koçero” kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığını yazmıştım. Semra Güzel’in 0536... no’lu cep telefonundan ise GSM hattından otomatik olarak “Aradığınız numaraya ulaşılamıyor” yanıtı alınıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, “Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart’ta yakalama kararı çıkardı. Ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurtiçinde mi yoksa yurtdışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurtdışına bir çıkış da gözükmüyor” demişti.

En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel’in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı tahmin ediliyor.

ŞİMDİ NEREDE

Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya’da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı.

Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da milletvekilliği sıfatı devam eden Semra Güzel’in, kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığı söyleniyor.

DEP’LİLERİN YOLUNDA

90’lı yıllarda da haklarında dava açılan DEP’lilerden Yaşar Kaya, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi isimler yurtdışına kaçarak bazı Avrupa ülkelerinden siyasi iltica talebinde bulunmuşlardı. DEP’lilerin bir kısmı halen siyasi iltica talebi kabul edilen ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor, az bir kısmı ise Türkiye’ye dönüş yaptı.

Semra Güzel’in de aynı yolu kullanarak Avrupa ülkelerine siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi."