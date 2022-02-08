HDP'li Semra Güzel'in teröristle yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Bilekliğindeki detay dikkat çekti

HDP Milletvekili Semra Güzel ve terörist Volkan Bora'nın gençlik yıllarına ait yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Semra Güzel'in PKK'lı Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından TBMM Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki kararını verdi. Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, YouTube kanalında yayınlanan 'Haberin Olsun'un yeni bölümünde çok çarpıcı yeni bilgiler ve fotoğraflar paylaştı. "Volkan Bora mı Semra Güzel'i örgüte kanalize etti, yoksa Semra Güzel mi Volkan Bora'yı?" sorusunun önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, fotoğrafların okul döneminde ya da Bora'nın örgütün yayın organında çalıştığı dönemlerde çekildiğini ifade etti.

Kim kimi örgüte kanalize etti?

İşte Bozkurt'un açıklamaları:

"Örgüt öncesi dönem. O fotoğraf makinası cevhermiş. Bunlar muhtemelen üniversite döneminden fotoğraflar. Bir soru sormuştum; Volkan Bora mı Semra Güzel'i örgüte kanalize etti, yoksa Semra Güzel mi Volkan Bora'yı?

Semre Güzel'in bilekliği dikkat çekti

Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki bileklik var. Örgütü sembolize eden renkleri kullanmış. Bu fotoğraflar muhtemelen okul dönemi ya da Bora örgütün yayın organında çalıştığı dönemler. Dağa çıkmadan önceki fotoğraf ya da ilk çıktığı dönem olabilir."

İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları: