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Gündem HDP'li Semra Güzel böyle yakalandı
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HDP'li Semra Güzel böyle yakalandı

Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan ardından vekilliği düşürülerek aranan HDP'li Semra Güzel, Edirne'de sahte pasaport ve kızıla boyalı saçlarıyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 11:28:00 -
HDP'li Semra Güzel böyle yakalandı

Öldürülen PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçışı sona erdi.

Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.

Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla güvenlik güçlerinden köşe-bucak kaçmaya başladı.

Edirne yolunda yakalandı

Yürütülen çalışmalar neticesinde eski HDP'li vekil, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan bir kişi ile birlikte Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.

Sahte pasaport, kızıla boyalı saç

Güzel'in Mehtap Şahan ismiyle düzenlenen sahte pasaport ile birlikte yakalandığı bildirilirken kılık değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Güzel'in gözlüklü ve ve saçlarının kızıla boyanmış halinin görüntüleri yayınlandı.

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