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HDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları onandı.

04 Aralık 2018 Salı 17:23
HDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’nce onandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nceHalkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara Vekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.

İki isme verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) İkinci Ceza Dairesi, Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı.

Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda düzenlenen nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda "PKK'yı ve örgütün lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri" iddiasıyla yargılanıyordu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:23
  1. Ankara
  2. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
  3. Selahattin Demirtaş
  4. Sırrı Süreyya Önder
  5. Mahkeme kararı
  6. cezaları onandı

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  • OsmanliOsmanli18 dk önce
    Sira öbürkülerinde.
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