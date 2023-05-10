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Gündem HDP'li Sakık teröristlere özgürlük vaadetti
Gündem

HDP'li Sakık teröristlere özgürlük vaadetti

Yeniakit Publisher
2023-05-10 20:23:00 -

HDP'li Sırrı Sakık, tutuklu bulunan teröristlerin hapisten çıkarılacağını vaadedtit

Kılıçdaroğlu’na destek açıklayan HDP'li Sırrı Sakık, "Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" diyerek terörden tutuklanan HDP'lilere özgürlük vadetti.

Sakık, "İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?" dedi.

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