HDP’li Remziye Tosun, evlat nöbeti tutan ailelere saldırdı

Hasan Eğrigöz

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 415. gününe girdi. HDP, daha önce de çeşitli tehdit ve kışkırtmalarla evlat bekleyişini sürdüren anneleri yıldırmaya çalışırken önceki gün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na giden HDP’li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere ağır hakaretlerde bulunarak üzerlerine yürüdü. Tosun, “İt, alçak, kemiğiniz az mı geldi, satılmış köpek” diyerek acılı ailelere skandal sözler sarf etti. Ailelerde Tosun’a “Kahrolsun HDP”, “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla tepki gösterdi.

İlk suç duyurusu acılı baba Celil Begdaş’tan

17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında suç duyurusunda bulundu. Begdaş, şunları söyledi: "Oy verdiğim milletvekilli kapıdan çıkarken, 'Sayın vekilim, oğlumdan haber alamıyorum. Allah, peygamber için yeter artık. Dayanamıyorum' dedim. Bunun üzerine tekme atarak, hakaret etti. Çevredekiler araya girdi. Evladı giden ve yüreği yanan bir baba olarak sadece evladımı istedim. Bu hakaretleri hak etmedim. Sonuna kadar davacıyım." Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

Kapılarında durmamızdan çok rahatsızlar

Gazetemiz Akit aracılığıyla yaşananları anlatan eylemdeki babalardan Süleyman Aydın, “HDP vekilleri Dersim Dağ ve Remziye Tosun, İl Başkanlığı’na girerken, ‘Sayın vekiller, bir yılı aşkın süredir burada evlatlarımızı bekliyoruz. Gelin bize bir açıklama yapın’ dedik. Hepimiz bunu söyledik. Bize ‘İt, satılmış köpekler’ dediler. Böyle vekil mi olur? Lafa gelince temsil ettiklerini söyledikleri Kürtlere bu sözleri layık görüyorlar? Kapılarında durduğumuz için bizden büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Bizi daha önce tehdit ettiler, şimdi de hakaret ediyorlar. Ama bir yere gitmeyeceğiz. Suç duyurusunda da bulunacağız. Burada durmamızdan rahatsızlarla çocuklarımızı getirsinler” dedi.

Kimin satılmış olduğunu herkes biliyor

HDP’nin tehdit ve hakaretleri karşısında haklarını arayacaklarını belirten annelerden Ayşegül Biçer ise şunları söyledi: “Bizim çocuklarımızı terör örgütüne satarak aldıkları parayla lüks hayat yaşıyor, çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Kimin satılmış oluğu ortada ve bunu herkes biliyor. Biz de bu hakaretlere karşı bulunacağız. Remziye Tosun hakkında da ayrı bir dava açacağız. Çünkü Remziye Tosun, tek derdi evladı olan gözü yaşlı anne ve babalara, ‘Satılmış köpekler’ diyerek hakaret etti.”

Nöbete bir aile daha katıldı

151 ailenin HDP önünde devam ettiği evlat nöbetine dün bir aile daha katıldı. Mersin’den 6 yıl önce 16 yaşında lisede okurken dağa kaçırılan oğulları Yücel için Diyarbakır’a gelen anne Kıymet ve baba Vahap Coşkun da oturma eylemindeki 152. aile oldu. Evladına seslenen Coşkun çifti, “Oğlum teslim olan herkes ailesine kavuşturuldu. Sen de kaç gel. Seni çok özledik” dedi.