HDP'li Pervin Buldan'dan skandal! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi
CHP'nin desteğiyle Meclis'e giren HDP'liler teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.24 Eylül 2018 Pazartesi 19:13
24 Haziran'dan sonra geçilen yeni sistemle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'nin varlığı CHP sayesinde devam etti.
Kandil'in vekilleri devletten aldığı maaş ve imkanlarla yaşarken tek bir hedefe odaklanmış durumdalar.
ADALET BAKANLIĞINDAN CEVAP BEKLİYORLARMIŞ
Dün HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, Adalet Bakanlığından cevap beklediklerini söyleyerek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecrit içinde yaşamaması gerektiğini söyledi. Buldan, yaptığı çağrıda Öcalan'a özgürlük istedi.
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