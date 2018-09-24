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HDP'li Pervin Buldan'dan skandal! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi

CHP'nin desteğiyle Meclis'e giren HDP'liler teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:13
HDP'li Pervin Buldan'dan skandal! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi

24 Haziran'dan sonra geçilen yeni sistemle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'nin varlığı CHP sayesinde devam etti.

Kandil'in vekilleri devletten aldığı maaş ve imkanlarla yaşarken tek bir hedefe odaklanmış durumdalar.

ADALET BAKANLIĞINDAN CEVAP BEKLİYORLARMIŞ

Dün HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, Adalet Bakanlığından cevap beklediklerini söyleyerek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecrit içinde yaşamaması gerektiğini söyledi. Buldan, yaptığı çağrıda Öcalan'a özgürlük istedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:13
  1. pervin buldan
  2. hdp
  3. abdullah öcalan

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  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL2 dk önce
    BRAVO BAY KEMAL KILICDAROGLU..BRAVO CEHAPE SECMENI..TEK ESERINIZ SON ESERINIZ..!!!(Birde Atatürkcüyüz diyorsunuz utanmadan..yuhhhh beeee...)
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