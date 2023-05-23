  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Oy için takla üstüne takla! Kaftancıoğlu bile 180 derece döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müthiş vücut dili! İşte gündem olan video

KK'dan kurtulmanın reçetesi: AK Partili isimden CHP'li seçmenlere ilginç formül

Kılıçdaroğlu kendine bela okudu! Pes dedirten sözler

Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!

Korkunç istatistik! O ülkede: Günde onlarca çocuk cinsel şiddete maruz kalıyor! Film değil gerçek, yeniden hortladı

Kılıçdaroğlu'nun kimden talimat aldığını açıkladı

Galatasaray'dan Icardi bombası

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı: Altın, dolar, euro biriktirenler o tarihe dikkat! Yeni tahmin geldi

Ümit Özdağ 6'lı masayı dağıttı! İşte kararın yarına ertelenmesinin gerçek nedeni
Siyaset HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı
Siyaset

HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 21:11:00 -
HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı

HDP/YSP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeylerin olduğunu belirterek yine destekleyeceklerini söyledi.

HDP'nin kanalında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP/YSP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde de Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini yineledi.

Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeylerin olduğunu belirtti.

'Bunları yerine getirmek zorunda'

Önder açıklamasında, ''Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda zaten bu ülkede değişim talebi de tam bu noktalarda en başta adalet adaletsizlikten şikayet alanında odaklanıyor.'' dedi.

"Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü!"
"Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü!"

Medya

"Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü!"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sırrı Süreyya Önder yeniden aday oluyor!
Sırrı Süreyya Önder yeniden aday oluyor!

Siyaset

Sırrı Süreyya Önder yeniden aday oluyor!

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den masaya Öcalan ve PKK mesajı
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den masaya Öcalan ve PKK mesajı

Gündem

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den masaya Öcalan ve PKK mesajı

Sırrı Süreyya Önder'in feleği şaşacak! Resmen apışıp kalacak
Sırrı Süreyya Önder'in feleği şaşacak! Resmen apışıp kalacak

Medya

Sırrı Süreyya Önder'in feleği şaşacak! Resmen apışıp kalacak

HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'
HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'

Siyaset

HDP'nin PKK ile ilişkisini ifşa eden mesajlar! 'Kandil'e gidiyorum 10 gün yokum'

Solaklar çok fena kapıştı! Sırrı Süreyya Önder’den Ahmet Şık’a olay sözler
Solaklar çok fena kapıştı! Sırrı Süreyya Önder’den Ahmet Şık’a olay sözler

Siyaset

Solaklar çok fena kapıştı! Sırrı Süreyya Önder’den Ahmet Şık’a olay sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23