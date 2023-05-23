HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı

HDP'nin kanalında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP/YSP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde de Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini yineledi.

Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeylerin olduğunu belirtti.

'Bunları yerine getirmek zorunda'

Önder açıklamasında, ''Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda zaten bu ülkede değişim talebi de tam bu noktalarda en başta adalet adaletsizlikten şikayet alanında odaklanıyor.'' dedi.