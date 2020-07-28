HDP'li Ömer Öcalan: "Kürt dili üzerindeki asimilasyon zirveye ulaşmıştır"

TBMM (AA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürt dili üzerindeki asimilasyon zirveye ulaşmıştır." dedi.

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mardin, Bingöl ve Muş'ta, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olan yüzlerce öğrencinin bulunduğunu belirterek "Kürt dili üzerindeki asimilasyon zirveye ulaşmıştır. Neden oradan mezun olan öğrencilerin atamaları yapılmamaktadır. Yetkililer bir an önce Kürt dili ve diğer diller üzerindeki asimilasyon politikalarından vazgeçmelidir." diye konuştu.

Kürtçenin okullarda bir eğitim dili olmasını savunduklarını anımsatan Öcalan, "Türkiye, ötekileştirerek, asimile ederek, yaşamın dışına çıkararak Kürtler ve Kürtçeyle bütünleşemez." ifadesini kullandı.

Öte yandan Öcalan, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin de "Savaş, ölüm politikaları, can kayıplarıyla Kürt sorununun çözümü noktasında rol oynayamazsınız. Çözümsüzlüğü derinleştirirsiniz. Operasyonlarla bu iş çözülemez." değerlendirmesini yaptı.



