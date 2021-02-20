HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşüren ne oldu?

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Terör örgütü FETÖ ve PKK sempatizanı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Kararın TBMM’de okunmasının ardından Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşecek. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşüren ne oldu?

FETÖ'ye 'kol kanat' oldu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda adeta terör örgütü FETÖ ve PKK avukatlığına soyundu. FETÖ’nün ortaya attığı ‘çıplak arama’ iftirasını ağzına dolayarak hükümete türlü suçlamalarda bulunan HDP’li vekil, hakkında FETÖ’den kesinleşmiş hüküm bulunanlara da sözcülük yaptı.

FETÖ’nün yanı sıra Gergerlioğlu, açık açık terör örgütü PKK’nın da hamiliğini yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla örgütün şiddet içeren eylemlerini teşvik edici ifadeler kullandı.

İşte Gergerlioğlu'nun skandallarından bazıları:

Terör örgütü paçavrasını meşrulaştırmaya çalıştı

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından terör örgütü paçavrası ile Türk bayrağını yan yana gösterme hadsizliğinde bulunarak örgütü meşrulaştırmaya çalıştı.

İşte o paylaşım:

PKK haberine link vererek konuşmayı sahiplendi

Terör örgütü PKK’nın 2015 yılında iki polisimizi şehit ederek çözüm sürecini bozmasından tam bir yıl sonra, Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından T24’ün yayımladığı haberdeki PKK’nın teklifini alıntılayarak adeta devlete ‘bu fırsatı kaçırmayın’ dedi. Çözüm sürecini kanlı bir eylemle sona erdiren terör örgütü PKK’nın 1 yıl sonra ‘Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir’ şeklindeki ifadelerini paylaşan Gergerlioğlu şöyle dedi:

“Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli, bu işin sonu yok. ‘Öcalan devreye girerse olur’ diyorlar”

HDP’li Gergerlioğlu tehditvari ifadelerle terörün sonunun olmadığını söylerken teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı da katarak örgütün fikirlerine köprü olmaya çalıştı.

PKK’nın ağzından verilen habere link vermesi açıklamayı sahiplendiğini gösterirken PKK’yı da meşrulaştırmaya çalıştı.

PKK kanalı İMC TV'ye defalarca demeç verdi

PKK’nın kanalı İMC TV’ye de sık sık demeçler veren Gergerlioğlu, cezaevleriyle ilgili türlü iftiralarda bulunarak devlete itibar suikastı yapmaya çalıştı.

2016 yılında PKK'ya link veren paylaşımından dolayı Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Kararın TBMM’de okunmasının ardından HDP’li Gergerlioğlu’nun vekilliği düşecek.

Gara katliamına dair skandal paylaşım

Geçmiş yıllarda da PKK ağzıyla paylaşımlar yapan Gergerlioğlu; Irak’ın kuzeyi Gara’da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilmesinin ardından da skandal bir paylaşımda bulundu.

Gergerlioğlu paylaşımında, "PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağsalim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı" ifadelerini kullandı.

HDP’li vekilin bu paylaşımına tepkiler yağarken kendisi hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Süleyman Soylu: Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir

Devlete yönelik itibar suikastı yapan Gergerlioğlu'nun cezaevlerinde çıplak arama olduğuna dair ortaya attığı iftirayla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen sözde bir milletvekilinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Bu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir ve FETÖ'nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.