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Siyaset HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Şentop'u hedef aldı!
Siyaset

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Şentop'u hedef aldı!

Milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü iddia eden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kendisinin TBMM’den zorla çıkardığını söyleyerek gerginlik çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:14:00 - 2021-10-27 21:25:20

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisinin milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü iddia ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, Şentop'un kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla TBMM’den zorla çıkarıldığını ifade etti.

Bütçe komisyonu görüşmesine ara verildi

Bunun üzerine Şentop, Gergerlioğlu'nun konuşmasının şahsi konuşma olduğunu ifade ederek yerinden kalktı. HDP'nin çıkardığı gerginlikten dolayı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz görüşmeye ara verdi.

Aradan sonra da Gergerlioğlu ile Şentop arasındaki tartışma devam etti.

O anlar kameralara yansıdı.

 

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