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Siyaset HDP'li Mithat Sancar'ın tehditinin ardından CHP'den 'dayanışma' ziyareti
Siyaset

HDP'li Mithat Sancar'ın tehditinin ardından CHP'den 'dayanışma' ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere yönelik Millet İttifakı'nda kendilerine destek verilmemesi durumunda büyük kırılmalar yaşanabileceğini söylemesinin ardından CHP'den HDP'ye dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:57:00 - 2020-10-12 17:58:26
HDP'li Mithat Sancar'ın tehditinin ardından CHP'den 'dayanışma' ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın tehditleri sonrası CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve beraberindeki heyet, terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan isimlere destek vermek için HDP İstanbul İl Örgütü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

HDP'li isimlere Kobani operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya dışındaki 17 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ayrıca tutuklananlar arasında olan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de görevden uzaklaştırılmıştı.

HDP'lilerden Millet İttifakı'na tehdit

CHP'den HDP'ye gelen desteğin yanı sıra yargılamalar sürerken peş peşe açıklamalar yapan HDP'li isimler, kendilerine destek çıkılmasını istemişti.

Son olarak HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'na seslenerek ''HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır.'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den HDP'ye Kobani ziyareti

Bu çağrıdan kısa bir süre sonra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ali Şeker’in aralarında bulunduğu heyet, HDP İstanbul İl Örgütü’ne 'dayanışma' ziyaretinde bulundu.

CHP'li heyet, HDP İstanbul İl Örgütü’nde Elif Bulut ve Erdal Avcı, Milletvekili Hüda Kaya ile MYK üyesi Ferhat Encü tarafından karşılandı. İki parti üyelerinin de birliktelik mesajları verdiği görüşmeyle ilgili, Millet İttifakı'na üye diğer partilerinden henüz bir tepki gelmedi.

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Yorumlar

Bozkurt

Allah hepinizin belasını versin.
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Rabia Zafer

HDP, CHP İkisi de Aynı. İkisi de Kapatılmalıdır.
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