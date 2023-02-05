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Gündem HDP’li milletvekilleri terörist cenazesinde
Gündem

HDP’li milletvekilleri terörist cenazesinde

Hakkında kapatılma davası açılan ve Hazine yardımı hesabı bloke edilen HDP, uslanmıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 11:09:00 -
HDP’li milletvekilleri terörist cenazesinde

HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK ile olan iltisakına tam hız devam eden HDP’lilerden Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş, 22 Ocak’ta güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldı. Hain terör örgütü PKK’ya karşı 22 Ocak’ta yürütülen operasyonda Evin Encü isimli kadın terörist etkisiz hale getirilmişti. HDP’liler tarafından terörist Encü’ye dün cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’den de katılım sağlandı. Cenazeye HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş’in yanı sıra HDP Şırnak il ve ilçe örgütlerinden kişiler katıldı.

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