HDP'li Milletvekili çocuklarını isteyen ailelerle dalga geçti

Bir annenin isyanı ve PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan eylemi, dalga dalga büyüdü.

Son sayıya göre HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 19 anne/aile, çocuklarını almak için eyleme devam ediyor.

Alay etti

Annelerin taleplerine karşılık vermek yerine her fırsatta binanın içine kaçan HDP'liler, sosyal medyadan da tepki çeken paylaşımlar yapıyor.

Bunun son örneği, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu.

Twitter'da bir kullanıcı annelerle dalga geçerek bir video yayınladı, "Ben de battım, HDP önünde açlık grevi yapacağım." dedi. Beştaş ise bu videoyu paylaşarak üzerine, "İl binamız herkese açıktır. Bekleriz:))" yazdı.

