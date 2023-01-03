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Siyaset HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama! 'Askeri operasyonların olmadığı...'
Siyaset

HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama! 'Askeri operasyonların olmadığı...'

Mersin’de Akdeniz Belediyesi meclis üyesi HDP’li Özgür Çağlar, yeni yıl ile ilgili dilek ve temennilerini iletirken, PKK/KCK’ya darbe üstüne darbe vurulan askeri operasyonları kastederek, “Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 09:28:00 -
HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama! 'Askeri operasyonların olmadığı...'

Mersin'de Akdeniz Belediyesi meclis üyesi HDP'li Özgür Çağlar, yeni yıl ile ilgili dilek ve temennilerini iletirken, PKK/KCK'ya darbe üstüne darbe vurulan askeri operasyonları kastederek, "Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum" dedi.

HDP'li Çağlar'ın hadsiz açıklamasına Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile AK Partili üye Aysel Mavioğlu Öner başta olmak üzere diğer Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.

HDP'li Nuriye Arslan'ın ise Özgür Çağlar'a destek verdiği görüldü. Akdeniz Belediyesi'nin 2023 yılı ilk meclis oturumununda HDP'li meclis üyesi Özgür Çağlar, küstah söylemiyle meclisi gerdi.

BAŞKAN GÜLTAK, "DAHA ÖNCE DE ŞEHİT İSMİNE KARŞI GELDİNİZ"

Yeni yil ile ilgili dilek temennilerin iletildiği bölümde söz alan HDP'li üye Özgür Çağlar, "Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum" deyince araya AK Partili üye Aysel Mavioğlu Öner girdi ve "Devletin yaptığı operasyonlara siz burada tepki gösteremezsiniz" dedi.

Başkan Mustafa Gültak ise, "Sizi bu şekilde bu mecliste konuşturmam. Siz daha önce de bu mecliste şehit isminin bir parka verilmesine karşı geldiniz. Askeri operasyon derken neyi kastettiğinizi biliyoruz. Sözlerinizi geri alın" dedi.

CHP'Lİ ÜYELER SESSİZ

HDP'li meclis üyesi Nuriye Arslan da Özgür Çağlar'a destek verirken, diğer AK Parti ve MHP'li üyeler de tepki gisterdi. CHP'li üyelerin ise sessiz kalması dikkat çekti.

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Yorumlar

AKIN SELAHATTİN

teröristlerin ve temsilcilerinin kökünün kazındığı bir yıl diliyoruz. annelerin evlatlarının kaçırılmadığı bir yıl diliyoruz. meclisteki teröristlerin bittiği bir yıl diliyoruz. huzur için Türkiye düşmanlarının seslerinin kesildiği son bulduğu yıl diliyoruz inşaallah...

Mehmet Soylu

Teröristler biterse operasyonlar biter. Belli ki bunu kastedmiş, yok olsun peKaKa dimiş
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