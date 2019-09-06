HDP'li Lice Belediye Başkanı gözaltıda
Bağlar ilçesinde kayyum atamalarını protesto için yol kapatan gruba polis müdahale ederken, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.06 Eylül 2019 Cuma 11:25
Bağlar ilçesinde bir grup, kayyum atamalarını protesto etmek için yol kapatmak istedi. Dağılın uyarısını dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.
Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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