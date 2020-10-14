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Aktüel HDP'li Kerestecioğlu: "Kovid-19 işçilerin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldi"
Aktüel

HDP'li Kerestecioğlu: "Kovid-19 işçilerin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldi"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:54:06 -
HDP'li Kerestecioğlu: "Kovid-19 işçilerin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldi"

TBMM (AA) - HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri zaten yetersizken, salgınla birlikte çalışanlar çok daha büyük risklerle karşı karşıya. Kovid-19, işçilerin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldi." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın Saraçoğlu Mahallesi'ndeki lojman, okul, kütüphane ve sosyal amaçlı binaların yerine otel, restoran, dükkan yapılmak istendiğini kaydetti.

Sulukule'de, Diyarbakır Sur'da ne yapıldıysa Saraçoğlu'na da aynısının yapılmak istendiğini öne süren Kerestecioğlu, kentin, kentlilere bırakılmadığını söyledi.

Kerestecioğlu, pandemi sürecinin, yeşil alanlara ne kadar fazla ihtiyaç duyulduğunu ve dünyanın döngüsünü, dokusunu, doğasını değiştirmemenin zorunluluğunu gösterdiğini ifade ederek, "Hırs ve rant isteği o kadar büyük ki gerçekten böyle bir salgınla karşı karşıyayken bile bazıları bundan ders almıyorlar. Hem halkı hem de doğayı hiçe sayabiliyorlar." görüşünü savundu.

Ankara'da çiftçilerin sorunlarının da ciddi bir şekilde devam ettiğini ileri süren Kerestecioğlu, "Salgın öncesinde de tarımsal üretimde maliyetler hızla artıyordu. 4 yılda Türkiye'de gübre fiyatları yüzde 68, tohum ve mazot fiyatları yüzde 53, hayvan yemi fiyatları ise yüzde 58 zamlandı. Yani alım gücü düşüyor, çiftçi fakirleşiyor ve durmadan borçlandırılıyor." dedi.

Kerestecioğlu, Ankara'da eylül ayında 12 işçinin hayatını kaybettiğini dile getirerek, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri zaten yetersizken, salgınla birlikte çalışanlar çok daha büyük risklerle karşı karşıya. Kovid-19, işçilerin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldi." ifadesini kullandı.





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