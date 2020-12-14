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Siyaset HDP'li Kemal Bülbül TBMM'de PKK'lı teröristi işaret ederek "Biz Kemal Pir'iz" dedi
Siyaset

HDP'li Kemal Bülbül TBMM'de PKK'lı teröristi işaret ederek "Biz Kemal Pir'iz" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme bomba gibi düşen ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" ifadelerine TBMM'den parmak sallayarak yanıt veren HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:25:00 -

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan HDP'li Kemal Bülbül, partisinin PKK'ya verdiği açık desteği bir kez daha dile getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine atıfta bulunan Bülbül, eli kanlı örgütün kurucu isimlerinden terörist Kemal Pir'i işaret ederek "Bizler Kemal Pir'iz. Bu da böyle biline" dedi.

HDP'li vekil Süleyman Soylu'yu hedef aldı

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

"Sanki kürsüde Süleyman Soylu değil de Yeşil vardı, sanki kürsüde Esat Oktay Yıldıran vardı" diyen Bülbül, "Esat Oktay Yıldıran gibi bizi, muhalefeti, Kürt halkını tehdit eden şunu söylüyoruz; 'Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz" dedi.

"Biz Kemal Pir'iz' demek 'Biz PKK'yız' demektir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Anayasa'nın temel niteliklerine, milletin, Türkiye'nin, devletin birlik bütünlüğüne her türlü aykırı sözü duyduklarını belirterek, "Bir konuşmacı, bu kadar bağnaz, kin ve nefret dolu, kendinden başkasını hep tahkir eden, ötekileştiren, hatta terörize eden üslubunu Hacı Bayram Velilerin, Pir Sultan Abdalların, Hacı Bektaş Veli'nin sözleriyle maskeleyip soslayıp en önce bu büyük zatların ruhunu incitti. Şimdi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Çayan, 'İbo' lakabıyla bilinen o Kaypakkaya'yı, eli silahlı örgütçü teröristleri anıp övgüler düzdükten sonra 'Biz Kemal Pir'iz' demek 'Biz PKK'yız' demektir. PKK'dan başka bir şey yok ki! Biz de sizi terörist destekçisi olarak söylüyoruz ama noksan söylemişiz; siz bizatihi PKK'nın ta kendisi olmuşsunuz" şeklinde konuştu

Kemal Pir kimdir?

Kemal Pir PKK'nın ilk kadrolarından, iki defa cezaevinden firar etmiş PKK kurucu üyesidir. Lakabı "Laz Kemal" idi.

 

 

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