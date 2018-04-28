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HDP'li ismin ağabeyi AK Parti'den aday adayı oldu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın ağabeyi Namık Sakık, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:18
HDP'li ismin ağabeyi AK Parti'den aday adayı oldu

HDP'li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın ağabeyi AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıklayarak, Kürt halkının HDP'ye kırmızı kart gösterdiğini söyledi.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇ HDP'Lİ OLMADIM"

HDP'li Sırrı Sakık'ın ağabeyi Namık Sakık, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Aday adaylığını açıklamasının ardından, neden Halkların Demokratik Partisi (HDP) değil de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) MuşMilletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan Namık Sakık, "Ben hayatım boyunca hiç HDP'li olmadım, PKK'lı olmadım. Çünkü ben solcu, sosyalist, ulusalcı bir beyine sahip değilim. Ben muhafazakar bir insanım. O ideoloji benim ideolojim değil" dedi.

Soy isminin Sakık olduğunu hatırlatarak, Sakık soy isminin PKK ile eşleşmiş olduğunu belirten Sakık, "Evet benim soy ismim Sakık. Sakık soy ismi PKK ile eşleşmiş ama ben beynimi, yüreğimi hiç kimseye ipotek olarak sunmadım. Kürtlerin hepsi HDP'li değil, PKK'lı olamaz. PKK ve HDP Kürtleri temsil edemez çünkü Kürtler sosyalist, solcu, ulusalcı olmaz, ideolojileri bu değil. Hepsi, yüzde doksanı muhafazakardır" şeklinde konuştu.

"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK LİDERİ ERDOĞAN'DIR"

Ülkenin en büyük liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği konusunda AK Parti'ye büyük görevler düştüğünü söyleyen Sakık, "Bu ülkenin birliğini, beraberliğini korumanın tek yolu, Kürtlerin HDP ve PKK'dan ayrılmasıdır, onlardan kopması, onların yanında yer almamasıdır. Bu vesileyle AK Parti'ye çok büyük görevler düşüyor. AK Parti Kürtlere liman açmalıdır, Kürtler kendilerini bu partinin içerisinde hissetmelidir. Bu ülkenin en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimiz bununla kenetlenmeliyiz" diye konuştu.

"KÜRTLERİN HDP VE PKK'DAN KURTULMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Kürtlerin HDP ve PKK'dan kurulması adına mücadele edeceğini konuşmasının devamında dile getirerek, AK Parti'den aday adayı olmasının sebebine değinen Sakık, "Ben bu toprakların ürünüyüm, ithal değilim. Ben bu ülkenin çocuğuyum, hepimiz beraber yaşamalıyız. Biz ümmetten dolayı beraberiz. Bu vesileyle benim AK Parti'den aday adayı olmamın tek sebebi, evet birlik ve beraberliği, dostluğu pekiştirmek, huzur ve barış için buradayım. Kürtlerin HDP ve PKK'dan kurtulması için mücadele edeceğim. Dağ, taş demeden her alanda inandığım şeyleri söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:18
  1. Halkların Demokratik Partisi
  2. Adalet Ve Kalkınma Partisi
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