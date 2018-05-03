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HDP'li isme şok! Hapis cezası onandı

Eli kanlı terör örgütünün siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, iki ayrı suçtan verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası onandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:36
HDP'li isme şok! Hapis cezası onandı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Zeydan'ın avukatlarının, kararın bozularak yargılamanın yeniden yapılması ve sanığın tahliyesine ilişkin talebini değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü istinaf itirazları yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir. Mahkemenin, tutukluluğun devamına ilişkin gerekçesi, sanığa verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye taleplerinin reddine karar verildi."

VERİLEN CEZA

Sanık Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te HDP ve DBP ilçe başkanlıklarının, TSK'nın gerçekleştirdiği hava operasyonları ve ülke genelindeki gözaltı operasyonlarına tepki göstermek amacıyla Yüksekova'da organize edilen toplantıda yaptığı konuşma dolayısıyla Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine tutuklu sanık Zeydan hakkında açılan davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmiş, dosyanın CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca "kamu güvenliği" nedeniyle yargılama yapılmak üzere Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 11 Ocak'taki duruşmasında Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:36
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