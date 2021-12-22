HDP'li isimden skandal açıklama: CHP'nin değişmesi normal

HDP İzmir İl Başkanı Besriye Tekgür, Medyascope Youtube kanalında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ve 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin konuştu.

"HDP'siz kazanamazlar"

2019 yerel seçimlerinde ana amaçlarının AK Parti'yi düşürmek olduğunu ifade eden Tekgür, "Demokrasiyi yükselteceğiz demiştik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, artık herkesin bir arada olması gerekiyor. HDP'siz hiçbir kazancın olmayacağı çok nettir" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin CHP için kilit nokta olduğunu vurgulayan Tekgür, "HDP'siz bir iktidar olmayacak. O anlamda CHP'nin söylem dili ve fikrinin değişmesi çok normaldir" dedi.