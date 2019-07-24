HDP'li isim terör operasyonunda gözaltına alındı
Mardin ve Diyarbakır'da başlatılan eş zamanlı terör operasyonunda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP ve DBP'lilere yönelik operasyon başlatıldı.
Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Mardin ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince parti binaları ile bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi Meclis üyesi Gülşen Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerde arama yapıldı.
Operasyonlar devam ediyor
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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