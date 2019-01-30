HDP'li isim kendisini avuttu: AK Parti'nin yüzde 10'u bize kayacak

T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını cevaplayan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'ye oy verecekler

Seçimleri "Yerel değil, genel bir demokrasi referandumu" olarak nitelendiren HDP'li Oluç, İstanbul, İzmir ve Adana'da aday gösterilmemesiyle ilgili "Bizim için kolay alınmış bir karar değil ama bu fedakârlığı yaparak bütün Türkiye’nin partisi olduğumuzu ve demokrasiye olan inancımızı göstereceğiz. İstesek aday çıkarırdık ama gün demokrasi için gerekli olanı yapma gün" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin yüzde onu kayacak"

Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'den HDP'ye yüzde 10'luk bir oy kayması olacağı iddiasında bulunan Oluç'a göre, Kars’ta aday gösterdikleri Ayhan Bilgen de CHP’li seçmenden destek görecek.