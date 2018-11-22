HDP'li ilçe başkanının cezası belli oldu

Şanlıurfa'da "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan HDP eski Haliliye ilçe başkanı, 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan İzzettin Gök, avukatları ve yakınları katıldı.

Beraatini istedi

Sanık Gök, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgüt üyeliğinin bulunmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savunarak beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın terörist cenazelerini organize ettiğini, terör propagandasına dönüşen toplantı ve gösterilere katıldığının delillerle tespit edildiğini vurgulayarak, Gök'ün cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü PKKCKK üyeliği ve propagandası" suçlarından 13 yıl 6 ay hapis cezasına ve tutukluluğunun devamını hükmetti.

Gök, yaklaşık 2 yıl önce kentte düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınmıştı.