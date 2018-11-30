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HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi vermeye kalktı

Terör örgütü PKK'nın katliamlarını görmezden gelen HDP'li Hüda Kaya, din üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. TBMM'de konuşan Kaya'nın dindarlık üzerine yaptığı konuşma hem Meclis'te hem de sosyal medyada büyük tepki çekti.

30 Kasım 2018 Cuma 20:13
HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi vermeye kalktı

Meclis'te konuşan HDP'li Kaya; dindarlık üzerine yaptığı konuşmayla tepkileri üzerine çekti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de siyaset yapan Hüda Kaya, teröristler tarafından hendeklerin kazıldığı dönemde camilere yönelik düzenlenen saldırılarda hep sessiz kalan isimdi. Terör örgütü PKK'nın saldırılarında masum insanlar, askerlerimiz, polislerimiz şehit düştü. HDP'li Hüda Kaya, tüm Türkiye'nin büyük acılar yaşadığı o dönemlerde de örgütü kınayamadı. Onun tercihi, terörist cenazelerine katılmak oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP'li vekil, şimdi de din üzerinden siyaset yapmaya başladı.

"Böyle bir din yok"

Örgüt tarafından atanan isim, "Kapitalizmin, sermayenin yapay ilahçılık eserlerine, çağdaş putlarına karşı olmak vandallık olacak, marjinallik olacak, çapulculuk, din düşmanlığı, vatan hainliği ve teröristlik olacak öyle mi? Böyle bir din yok, böyle bir Allah’ın dini yok. Bu din Kuran’ın dini değil, Muhammed’in dini değil, ancak Ebu Leheb’lerin dinidir arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:13
  1. HDP
  2. Hüda Kaya

YORUM YAZ

  • SalihSalih36 dk önce
    Asil Ebulehebin dini HDP PKK nin mensub oldugu dindir. Sen müslümansan islam düsmanlarinin safinda ne isin var. PKK safind amüslüman görününler hepsi münafiktir.
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