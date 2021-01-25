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Gündem HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı
Gündem

HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı

Terör sevici HDP'nin Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerin bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 03:29:00 -
HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı

HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, tehdit içerikli provokatif bir açıklamada bulundu.

"Muhteşem bir jubile düşünüyoruz"

Kaplan yaptığı paylaşımda, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullandı.

Hasip Kaplan'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

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