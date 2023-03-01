HDP’li Hasip Kaplan’dan Yavaş’a veto! Mansur hayal görmesin

Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada altılı koalisyonun adayının 2 Mart günü açıklanacağını duyurdu.

ADAY 2 MART'TA AÇIKLANACAK

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum; dün görüşmelerden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi bir takım ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müsterih olsun; 2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 3 İSİM

Karamollaoğlu, "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi." demişti.

MANSUR YAVAŞ SORUYA YANIT VERDİ

Altılı masanın adayının kim olacağı merak edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.

Gözler altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı toplantıya çevrilmişken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu soru soruldu.

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''BU BENİM İÇİN GÖREVDİR''

Yavaş, altılı koalisyonun kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, ''Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil.'' yanıtını verdi..

HASİP KAPLAN'DAN VETO

Mansur Yavaş'ın adının ön plana çıkmasının ardından HDP'li isimlerden Yavaş'ın olası adaylığına yönelik tepkiler geldi.

HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mansur Yavaş ismini veto ettiğini ifade ederken "Mansur Yavaş Hayal Görmesin Kürtler Haddini bildirir." ifadelerini kullandı.

"ÜRKEK VE TARAF OLARAK GÖRÜLÜYOR"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada Mansur Yavaş için "Ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'DEN TEPKİLER DİNMİYOR

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, altılı masanın göstereceği cumhurbaşkanı adayı için "Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Asla ve kat'a ilkelerimizle ters düşen bir adaya oy vermeyiz.