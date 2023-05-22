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Siyaset HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti! 'Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek'
Siyaset

HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti! 'Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek'

Yeniakit Publisher
2023-05-22 03:05:00 - 2023-05-22 05:49:08
HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti! 'Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek'

PKK terör örgütünün elebaşılarının ardından HDP'li Hasip Kaplan'dan da 28 Mayıs'a ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. HDP'li Kaplan, Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ı 15 Mayıs'ta serbest bırakacağız" vaadine ilişkin, Türkiye'yi tehdit ederek, "Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta sandığa gömülmesinden sonra "milliyetçilik" ayağına yatan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden birisi de, Kobani olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmaktı.

Kılıçdaroğlu her ne kadar "milliyetçilik" maskesi takıp seçmeni kandırmaya çalışsa da, PKK terör örgütü elebaşılarından ikinci tur için de Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

Bir çıkış da Kaplan'dan!

HDP'li Hasip Kaplan da 28 Mayıs'a ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak" diyen Kaplan, "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz. 28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek" ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

vatandaş

Bunlar kime güveniyor yalancı pinokyoyamı...

Toshiba

Hasip, leyleğin ömrü lak lak’la geçermiş.
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