HDP’li Hasan Cemal’in Kılıçdaroğlu’na destek nedenine bakın hele! Erdoğan sırtını Batı’ya yüzünü İslam’a döndü
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne artık kısa bir süre kalırken 7’li koalisyonun ortağı HDP’li isimler Başkan Erdoğan’ı hedef almaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu’na destek veren PKK destekçisi HDP’li isim Hasan Cemal katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan’a neden düşman olduğunu da açıkladı. Erdoğan’ın Batı’ya sırtını döndüğünü belirten HDP’li Cemal, “Erdoğan yüzünü İslam’a döndü” ifadeleri kullandı.
Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alarak seçime giderken, HDP'den Cumhur İttifakı'nı açıkça hedef alan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"ERDOĞAN SIRTINI BATI'YA YÜZÜNÜ İSLAM'A DÖNDÜ"
Bir canlı yayına katılan ve Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'li isim Hasan Cemal, hedef aldığı Başkan Erdoğan'a düşmanlık nedenini de itiraf etti. Başkan Erdoğan'ın sırtını batıya döndüğüne dikkat çeken HDP'li Cemal, "Yüzünü doğuya döndü yüzünü İslam'a döndü" ifadelerini kullandı.