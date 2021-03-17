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Siyaset HDP'li Gergerlioğlu'ndan Genel Kurul salonunda provokasyon: Gitmiyorum
Siyaset

HDP'li Gergerlioğlu'ndan Genel Kurul salonunda provokasyon: Gitmiyorum

Hakkındaki Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra milletvekilliği düşen eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, provokasyona soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:28:00 - 2021-03-17 16:44:54

 Yeniakit.com.tr TBMM 

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra düştü. Genel Kurul'u terk etmeyen Gergerlioğlu ise provokasyona soyundu.

'Hiçbir yere gitmiyorum'

Eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, oturduğu HDP sırasından ayağa kalkarak şunları söyledi:

"Ben bu milletin milletvekiliyim. Buraya milletin iradesi ile geldim. Anayasa'yı çiğneyen yargı kararlarını tanımıyorum. Bu yargı kararı Anasaya'yı çiğnemiştir. Meclis Başkanlığı da suç işlemiştir. Anayasa'yı çiğneyen bu yargı kararının buradan okunmaması gerekiyordu. Bu karar baştan sona hukuksuzlukla doluydu. Baştan sona Anayasa'yı çiğnemekle doluydu. Ben milletimin bağrındayım. Milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum."

Oturum yarına kadar kapatıldı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Genel Kurul salonundan ayrılmaması nedeni ile TBMM Genel Kurulu toplantısı yarın toplanmak üzere kapatıldı.

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Yorumlar

Ditabarkır Ofis

Millet dediğin benden ibaret ama ben seni bir diyabakirli kürt olarak bagrima basmiyorum. Sen ve senin gibileri asla kürt halkını temsil edemez. Bizleri temsil etseydiniz suan parti binanizin önündeki bagri yanık analara yardımcı olurdunuz.
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Rabia Zafer

İstesende İstemesende Defolup Gideceksin  
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