HDP'li Gergerlioğlu'ndan Genel Kurul salonunda provokasyon: Gitmiyorum

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Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra düştü. Genel Kurul'u terk etmeyen Gergerlioğlu ise provokasyona soyundu.

'Hiçbir yere gitmiyorum'

Eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, oturduğu HDP sırasından ayağa kalkarak şunları söyledi:

"Ben bu milletin milletvekiliyim. Buraya milletin iradesi ile geldim. Anayasa'yı çiğneyen yargı kararlarını tanımıyorum. Bu yargı kararı Anasaya'yı çiğnemiştir. Meclis Başkanlığı da suç işlemiştir. Anayasa'yı çiğneyen bu yargı kararının buradan okunmaması gerekiyordu. Bu karar baştan sona hukuksuzlukla doluydu. Baştan sona Anayasa'yı çiğnemekle doluydu. Ben milletimin bağrındayım. Milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum."

Oturum yarına kadar kapatıldı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Genel Kurul salonundan ayrılmaması nedeni ile TBMM Genel Kurulu toplantısı yarın toplanmak üzere kapatıldı.