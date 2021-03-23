HDP'li Gergerlioğlu kendine yeni şov pisti buldu

Milletvekilliğinin dürülmesinin ardından TBMM'de sözde "Adalet Nöbeti" tutarak yaygara koparmaya çalışan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu şovunu HDP Genel Merkezi’nde devam ettirme kararı aldı.

Yargıtay’ın onadığı 2,5 yıl hapis cezasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Provokasyon peşinden koşan Gergerlioğlu AYM üyelerine çağrıda bulunarak haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü ve şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Anayasa uygulanmadıktan sonra bu topraklarda neye güvenebilirim. Siyasi iktidar yargıyı ele geçirmiş olabilir. Ama son kale, Anayasa Mahkemesi buna dur diyebilir. Ben bu mahkemeden adalet bekliyorum. Ben bir ton insan hakkı ihlaline uğramış bir insanım. Zulümleri eleştirdiğim için mi bana bunlar yaşatılıyor."

Halkı isyana teşvik etmeye çalışan Gergerlioğlu, "Oyunuza sahip çıkın, oyunuzla dalga geçiliyor. İnsanım diyen buna nasıl itiraz etmez" dedi.

10 gün içinde teslim olması istendi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde terör destekçisi Gergerlioğlu'nun aldığı hapis cezasının infazı için tebligat yapılmıştı. Kocaeli İnfaz Savcısı Sedat Yılmaz tarafından yollanan tebligatta Gergerlioğlu’nun 10 gün içinde cumhuriyet başsavcılığına teslim olması istendi.