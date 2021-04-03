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Siyaset HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki süreç tamamlandı: Sincan Cezaevi'ne gönderildi!
Siyaset

HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki süreç tamamlandı: Sincan Cezaevi'ne gönderildi!

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 19:20:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, verilen 10 günlük sürede teslim olmayınca evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı belirtileri ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gergerlioğlu, tedavisi tamamlandıktan sonra Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Burada bir süre karantina koğuşunda tek kalacak Gergerlioğlu'nun, görevinden alınan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile aynı koğuşta yatması bekleniyor.

Süreci provokasyonla geçirdi!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onayınca, Gergerlioğlu, kararın okunacağı TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyeceğini söylemişti. Yargıtay kararı TBMM'de okununca da bir süre genel kurulu terk etmedi. TBMM Genel Kurulu'ndaki provokasyonuna yine TBMM'de devam Gergerlioğlu, 'adalet' nöbeti tutmaya başladı. Emniyet güçlerinin dışarı çıkarttığı HDP'li Gergerlioğlu, bu kez de 'abdest almama bile izin vermediler' diyerek provokasyon yaptı. Emniyet tutanaklarına göre ise Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun güneş doğduktan 16 dakika sonra dışarı çıkartıldığı ortaya çıktı.

'Teslim olmayacağım' demişti

Gergerlioğlu, milletvekilliği düştükten sonra kendisine verilen 10 günlük sürede teslim olmayacağını, polis gelirse de direnmeyeceğini söylemişti. Süre bitiminde ise gözaltına almak üzere eve gelen polislere yine zorluk çıkarttı. TBMM'den çıkartırılırken 'abdest ve namaz' provokasyonu yapan Gergerlioğlu, bu kez de 'ayakkabımı bile giymeme izin vermediler' diyerek provokasyona soyundu.

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri: Emniyet güçlerine yine iftira attılar!
Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri: Emniyet güçlerine yine iftira attılar!

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