HDP'li Garo Paylan'dan itiraflar

Millet İttifakı tarafından her fırsatta yalanlanmasına rağmen yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirmek için ittifak kurduklarını itiraf eden Paylan, "Bütün büyükşehirleri hep beraber AK Parti'den aldık. HDP'yi kapatarak gücümüzü dışarı itmeye çalışıyorlar. Burada tüm muhalefete büyük bir iş düşüyor. HDP ile aynı şekilde düşünmüyor olabilirsiniz ama bu saldırıyı hep beraber durdurmalıyız." dedi.

"Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 75 ile kazanacaktır"

Paylan, ittifak ortaklarına, "Hep beraber sorumluluk almalıyız. Bunu başarırsak, HDP kapatılmazsa iddia ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 75 ile kazanacaktır." çağrısında bulundu.