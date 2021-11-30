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Siyaset HDP'li Garo Paylan'dan itiraflar
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan itiraflar

HDP'li Milletvekili Garo Paylan, TELE 1'de katıldığı programda CHP ve İYİ Parti ile ittifak halinde olduklarını ve adaylarının seçimi kazanacağını belirterek, gizli ittifakı bir kez daha itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 22:22:00 - 2021-11-30 22:25:54

Millet İttifakı tarafından her fırsatta yalanlanmasına rağmen yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirmek için ittifak kurduklarını itiraf eden Paylan, "Bütün büyükşehirleri hep beraber AK Parti'den aldık. HDP'yi kapatarak gücümüzü dışarı itmeye çalışıyorlar. Burada tüm muhalefete büyük bir iş düşüyor. HDP ile aynı şekilde düşünmüyor olabilirsiniz ama bu saldırıyı hep beraber durdurmalıyız." dedi.

"Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 75 ile kazanacaktır"

Paylan, ittifak ortaklarına, "Hep beraber sorumluluk almalıyız. Bunu başarırsak, HDP kapatılmazsa iddia ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 75 ile kazanacaktır." çağrısında bulundu.

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