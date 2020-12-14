HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma HDP sıraları adeta çıldırttı. Soylu'nun konuşmasının ardından HDP'li Garo Paylan'ın daha önce yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi.

"Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor"

Paylan o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplumumuzun ruh sağlığı bozuk. Özellikle de bir bakan var ki her gün çıkıyor, ‘O terörist, bu terörist’ diyor. Biliyorsunuz ismini: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor, bu kadar açık. Toplumu kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak ruh sağlığımız bozulur."