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Siyaset HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı efsane konuşmanın ardından HDP'li Garo Paylan'ın Soylu hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:19:00 -
HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma HDP sıraları adeta çıldırttı. Soylu'nun konuşmasının ardından HDP'li Garo Paylan'ın daha önce yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi.

"Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor"

Paylan o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplumumuzun ruh sağlığı bozuk. Özellikle de bir bakan var ki her gün çıkıyor, ‘O terörist, bu terörist’ diyor. Biliyorsunuz ismini: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor, bu kadar açık. Toplumu kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak ruh sağlığımız bozulur."

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Yorumlar

ALLAH SÜLEYMAN SOYLUDAN EBEDİYEN RAZI OLSUN
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Habib

Siz toplumun hangi kampındansınız ki kutuplasiyorsunuz? Kürt değilsiniz alevî değilsiniz chp yada iyi parti degilsin8z. pkklisiniz. 
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