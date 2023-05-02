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Gündem HDP’li Filiz Koçali’den muhalefete çağrı: PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği çok önemli
Gündem

HDP’li Filiz Koçali’den muhalefete çağrı: PKK’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği çok önemli

Yeniakit Publisher
2023-05-02 12:45:00 -

Seçimler öncesi terör örgütü ile kol kola giren muhalefete HDP'den çağrı geldi. PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyen HDP'li Filiz Koçali, "PKK ile yapılan ittifakı gizlemeyin" dedi.

Türkiye'de kritik seçimlere artık günler kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimlerde ittifaktaki saflar netleşti.

6'lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.

PKK ve HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek

HDP'li isimler, yaptıkları açıklamalarda açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Eli kanlı terör örgütü PKK ise bu süreçte Kandil'den yayınladıkları mesajlarla seçimlerde Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
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Terör elebaşlarından birbir destek açıklamaları

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok, Bese Hozat gibi sözde elebaşları, yaptıkları açıklamalarda tek kurtuluş yollarının Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmasından geçtiğini söyledi.

HDP'li isimler de katıldıkları yayınlarda, ittifakı ve nasıl bir süreçten geçildiğini anlatmayı sürdürüyor.

PKK'nın yayın organına katılan HDP Parti Meclisi Üyesi Filiz Koçali'den muhalefete çağrı geldi.

"PKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek çok önemli"

PKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyen Koçali, PKK ile yapılan ittifakın artık gizlenmemesi gerektiğini söyledi.

"PKK ile olan ittifakı gizlemeyin"

Skandal ifadeler kullanan Filiz Koçali, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Elbette onlar hem görüşlerini açıklayacak hem de onlarla görüşme olacak. Bence muhalefetin de bu konuda rahat olması lazım. Bu böyle suçmuş gibi kenardan destekmiş gibi davranmamaları lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK’nın (PKK’nın) Kılıçdaroğlu’na verdiği destek çok önemli. Çünkü onların da bir tabanı var Türkiye’de.

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Yorumlar

demir kaya

hdp secmenini pkklı yaptınız ya helal olsun size kandile sandıkmı kuracaksınız
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