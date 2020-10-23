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Aktüel HDP'li eski Varto Belediye Başkanı'nın işine son verdiği işçiler hukuk mücadelesini kazandı
Aktüel

HDP'li eski Varto Belediye Başkanı'nın işine son verdiği işçiler hukuk mücadelesini kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:05:23 -
HDP'li eski Varto Belediye Başkanı'nın işine son verdiği işçiler hukuk mücadelesini kazandı

MUŞ (AA) - Muş'un eski HDP'li Varto Belediye Başkanı tarafından işten çıkarılan 14 personel, hukuk mücadelesini kazanarak işlerine döndü.

İşlerine geçen yıl son verilen 14 personel için Hak-İş Konfederasyonunun öncülüğünde açılan işe iade davası sonuçlandı.

Hukuk mücadelesini kazanan işçiler, Belediyedeki görevlerinde dönmenin sevincini yaşadı.

Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin haksız yere işten çıkarıldığını söyledi.

10 aydır devam eden mahkeme sürecinin işçilerin lehine sonuçlandığını belirten Kalır, şunları kaydetti:

"Çalıştıkları kuruma ve yaşadıkları topluma sorumluluk bilinci ile değer katan mesai arkadaşları ve amirlerinin teveccühlerini kazanmış bu emekçi arkadaşlarımız belediye seçimlerinin hemen ardından işten çıkarılmıştı. İşçi arkadaşlarımızın işe iade davası sonuçlandı. Bu da işçilerimizi ve bizleri sevindirdi. Burada desteklerini esirgemeyen Varto Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz."

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