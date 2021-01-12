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Siyaset HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'a 2 yıl bir ay hapis cezası
Siyaset

HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'a 2 yıl bir ay hapis cezası

HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 22:13:00 -
HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'a 2 yıl bir ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, yargılandığı davada "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li eski Belediye Başkanına hapis cezası

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Karaman, avukatları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede hazır bulundu.
Karaman, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

Avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, Karaman'ın "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

PKK soruşturmasında tutuklanmıştı

Karaman, "terör örgütü propagandası yapma" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Karaman, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Karaman, 5 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

 

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