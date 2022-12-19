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Siyaset HDP'li Ermeni, Türk polisine parmak sallayıp tehditler savurdu! 'Hesap vereceksin altı ay kaldı'
Siyaset

HDP'li Ermeni, Türk polisine parmak sallayıp tehditler savurdu! 'Hesap vereceksin altı ay kaldı'

Cezaevindeki PKK'lı teröristler için yapılan eyleme katılan HDP milletvekili Ermeni Garo Paylan, arkadaşı Güneydoğu'da şehit düşmüş polisi tehdit etti. 'Yaşasın PKK' sloganlarının atıldığı eylemde Paylan, parmak sallayarak, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:37:00 -
HDP'li Ermeni, Türk polisine parmak sallayıp tehditler savurdu! 'Hesap vereceksin altı ay kaldı'

Kadıköy'de, cezaevindeki PKK'lı teröristler için izinsiz protesto gösterisi düzenleyen HDP'lilere polis ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." sözleriyle tehditler savurdu.

Bir grup HDP'li partilerinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde binanın bulunduğu sokağa bağlanan yolları kapatarak izinsiz gösteriye izin vermedi.

HDP'li Garo Paylan'dan polislere tehdit

Polisin teröristler için yapılmak istenen eyleme izin vermemesi üzerine polislerin yanına giden HDP'li Garo Paylan, parmak sallayarak tehditler savurdu.  Paylan, "Hesap vereceksin kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin altı ay kaldı. Unutma görüntüdesin." ifadelerini kullandı.

'PKK' sloganı atan göstericilere gözaltı

Öte yandan, parti binası önünde toplanarak 'Yaşasın PKK' sloganları atan gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü.

 

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